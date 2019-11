BSV Ostbevern will in Telgte den Abstand zum Verfolger vergrößern

Kreisliga B2 -

Derby-Zeit in der Fußball-Kreisliga B2: Am Sonntag (3. November) um 12.30 Uhr vergleichen sich im Takko-Stadion der Tabellenvierte SG Telgte II und der Liga-Zweite BSV Ostbevern. Der Gast kommt mit klaren Zielen in die Emsstadt.