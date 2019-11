BSV Ostbevern will beim TSV Ostenfelde seine Serie ausbauen

Kreisliga B2 -

Nach zehn Spielen ohne Niederlage wollen die Ostbeverner Fußballer bis zur Winterpause noch die Maximalausbeute von neun Zählern einfahren. So die Forderung von BSV-Trainer Daniel Kimmina. Fünf Spieler werden am Sonntag um 15.15 Uhr in Ostenfelde allerdings fehlen.