„Das Hinspiel war für uns nach der Warendorf-Klatsche ein Schlüsselspiel“, blickt BSV-Trainer Daniel Kimmina noch einmal auf den 2:1-Heimerfolg nach 0:1-Rückstand unter Flutlicht im September zurück. „Danach haben wir nicht mehr verloren. Vielleicht haben wir damals zu abwartend gespielt. Diesmal werden wir sie nicht so spielen lassen.“ Abzuwarten bleibt, wie der Naturrasenplatz in Westkirchen die Regengüsse der zurückliegenden Tage verkraftet hat. „Möglicherweise befindet er sich in einem katastrophalen Zustand“, so Kimmina. Am Sonntag müssen die Blau-Weißen beim Tabellenelften ohne Torhüter Sven Lander, Mehamd Dawud (berufliche Gründe) sowie Niclas Leinkenjost und Steffen Cramer (privat verhindert) verzichten.