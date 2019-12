Mit einem Heimsieg im letzten Spiel des Jahres will der Tabellenzweite seine Hammer-Serie (zwölf Spiele ungeschlagen, davon elf Siege) fortsetzen und weiter Druck auf Spitzenreiter Warendorfer SU II ausüben. „Außerdem ist es schöner, mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen“, weiß Daniel Kimmina . Personell genießt der BSV-Trainer weiterhin Luxus pur. 20 Spieler stehen im Kader, nur Sven Lander (verletzt) und Mehamd Dawud (berufliche Gründe) fehlen. Das Hinspiel gegen die Eintracht gewannen die Ostbeverner mit 2:1, obwohl sie 50 Minuten in Unterzahl waren. „Die Eintracht hat sich gemacht. Sie spielt als Aufsteiger eine richtig gute Saison“, sagt Kimmina über den Tabellen-Achten aus Münster. Die Partie ist auch ein Duell der Toptorjäger der Liga: BSV-Stürmer Carsten Esser hat 20 Treffer und Daniel Lorecchio 19.