2017 sorgte das spektakuläre Hindernis bei den Cross Country Days des RFV Ostbevern auf dem Hof Thygs erstmals für Furore. Blomes Brille – zwei kreisrunde Öffnungen in einer riesigen Naturhecke – hatten viele Vielseitigkeitsreiter so noch nicht gesehen. Nun ist den Erbauern des CCD-Parcours eine unverhoffte Ehre zuteil geworden. Eventing Nation, eine international führende Internetseite im Bereich des Geländereitsports, hat den Sprung 2019 in die Top Ten der fantasievollsten Hindernisse weltweit aufgenommen. Damit steht er in einer Reihe mit einfallsreichen Sprüngen bei großen Turnieren in den USA, Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Uruguay und Peru.