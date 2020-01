Telgte -

In Telgte kommt es am Samstag um 18.30 Uhr zum Verfolgerduell zwischen dem Vierten und Fünften der Landesliga. Nur der Gewinner darf sich noch Titelchancen ausrechnen. Anschließend hält der große Handballsport in der Dreifachhalle Einzug, wenn das deutsche EM-Spiel gegen Kroatien beim Public Viewing übertragen wird.