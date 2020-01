Die Bezirksliga-Fußballer der SG Telgte sind mit einem deutlichen Auswärtserfolg in ihre Testspielserie gestartet. Beim A-Ligisten GW Albersloh gewannen sie mit 6:1 (2:1). Dabei kamen ein Rückkehrer und zwei neue Gesichter zum Einsatz. Daniel Holthusen (zuvor TuS Freckenhorst) machte sein erstes Match nach seinem Wechsel in die Emsstadt, Sebastian Mende kehrte nach anderthalbjähriger Verletzungspause ins Tor zurück. Joao Moreira brachte die Gäste in Führung. Der 34-jährige SG-Neuzugang ist ein kreativer Mittelfeldspieler, kommt aus Düsseldorf und bringt Landesliga-Erfahrung mit. Linus Bartmann gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. Jo Maffenbeier (2), Arbnor Jashari (2) und Junior Carvalho erzielten die weiteren Telgter Treffer. „In der ersten Halbzeit war es etwas fahrig, in der zweiten Hälfte gut“, so Co-Trainer Marius Schulz. „Ein prima Auftakt. Wir sind zufrieden.“