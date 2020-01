Rechtzeitig vor Beginn des zweiten Saisonteils vermelden die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern einen Neuzugang. Von RW Alverskirchen wechselt Vanessa Beste zu den Blau-Weißen. Die 19-jährige Offensivspielerin hatte zuvor in der Jugend und in der Regionalliga-Mannschaft der Warendorfer SU gespielt. Im ersten Testspiel zur Vorbereitung auf die Rückrunde unterlag das BSV-Aufgebot beim SC Peckeloh mit 2:3 (0:3). „Es gab Abstimmungsprobleme im neuen 4:3:3-System“, berichtet Trainer Daniel Stratmann . „Außerdem waren alle vier Torhüterinnen von uns entweder verletzt, krank oder mussten arbeiten.“ Laura Rieping erzielte in der 79. und 90. Minute die beiden BSV-Treffer. Maja Annegarn erlebte ihre ersten Spielminuten im Trikot des Westfalenligisten. „Sie ist eine Perspektivspielerin für die nächsten Jahre“, so Stratmann weiter.