Beim Wiedereinstieg von Alpár Jegenyés als Trainer des TV Friesen haben die Landesliga-Handballer aus der Emsstadt eine Niederlage hinnehmen müssen. Beim TV Kattenvenne unterlagen sie am Sonntagabend mit 30:31 (16:17). Hatten die Telgter beim Hinspiel in der Schlussphase noch für eine späte Wende sorgen können, so gelang ihnen dies im Rückspiel nicht.

Von Anfang an entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der mehrmals die Führung wechselte. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen mit 6:4 in Front, anschließend hatte der Aufsteiger wieder leicht die Nase vorne. In der zweiten Hälfte besaßen die Friesen mit einem Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken die Möglichkeit, das Match vorzuentscheiden, mussten den Gegner letztlich aber doch wieder vorbeiziehen lassen.

„Kein Vorwurf an die Jungs. Sie haben geackert, aber wir müssen die Fehlerquote minimieren. Wir haben zu viele Hundertprozentige verworfen“, kommentierte Jegenyés. „Wir müssen die Führung besser verwalten. Wenn wir die Hälfte unserer Chancen rein machen, reicht das zum Siegen“, so der Übungsleiter überspitzt. „Die glücklichere Mannschaft hat gewonnen.“

TV Friesen:Tenholt, Gerlach – Dichtler (7/3), Flothkötter (6), Müller (4), Kohl (3), Krause (3), Langenberg (2), Petzold (2), Kostovski (1), Jung (1), Kleikamp (1), Jashari.