Was für ein Basketball-Krimi in der Telgter Zweifachhalle: Wenige Sekunden vor Schluss erzielt Simon König mit einem Dreier den 67:67-Ausgleich. Der letzte Wurf des Soester Spielmachers findet nicht den Weg durchs Ringgeviert, aber im Nachwurf machen die Gäste mit der Schlusssirene den 69:67-Auswärtserfolg im Duell der Aufsteiger perfekt. „Sehr bitter“, kommentierte Marc Schwanemeier. „Eine mega Enttäuschung. Die Schiedsrichter haben entschieden, dass der Ball schon in der Luft war.“

Zuvor war das Match hin und her gewogt. „Wir haben gut angefangen und umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, so der Coach der SG Telgte-Wolbeck. Mit 25:15 führten Gastgeber nach dem ersten Viertel. Dann geriet mächtig Sand ins Getriebe, die Gäste zogen beim 27:28 (15.) erstmals vorbei und hatten zur Halbzeit mit 37:34 die Nase vorne. „Unser Offensivspiel hat nicht funktioniert und wir haben uns viele individuelle Fehler geleistet.“

Über 42:40 (23.) und 55:53 (30.) geriet die SG im Schlussviertel mit 57:59 in Rückstand, um kurz drauf wieder mit 63:59 zu führen. Schwanemeier: „Es entwickelte sich ein echter Schlagabtausch.“ Mit dem erwähnten unguten Ende für die Hausherren, die sich nun am nächsten Samstag um 19.30 Uhr bei Spitzenreiter HammStars vorstellen müssen.

SG:Blome (16), Simon König (12), Trindeitmar (9), Dammann (8), Buckermann (7), Sebastian König (5), Weichsler (4), Patte (3), Ahmedin (2), Anssari (1) und Dohmen.