Nicht nur die Sieger vom RV Gustav Rau Westbevern strahlen

Traditionell lädt der Sieger der sogenannten Bauernolympiade alle Mannschaften ein. In ihrer Begrüßung ließ Petra Weiligmann, die Vorsitzende des RV Gustav Rau, noch einmal die drei Stationen des Wettkampfes Revue passieren: Einzelsieg in der Dressurprüfung zu Beginn des Wettkampfes durch Simone Baune auf Ratatouille IB, danach eine beeindruckende Kür am Abend in der voll besetzten großen Halle mit viermal der Note 10,0 durch die Wertungsrichter und im abschließenden Springen vier Nullrunden – damit stand der Sieg fest. Weiligmann bedankte sich auch bei den anderen Vereinen für den bis zum Schluss spannenden Wettkampf, der dem eigenen Team alles abverlangt hatte. Der RV St. Georg Saerbeck als Zweitplatzierter hatte es im Springen noch einmal spannend gemacht, da er mit der vollen Punktzahl die Messlatte für die Equipe aus Westbevern hoch legte. Auch der RV Albachten als Dritter sowie die folgenden RV Roxel und RV Nienberge-Schonebeck blieben den Führenden auf den Fersen.

Weiligmann bedankte sich bei all denen, die zum Erfolg beigetragen haben: Tanja Alfers (Dressurtraining und Mannschaftsführerin), Paul Holtgräve (Dressurtraining) und Nina Stegemann (Springtraining) für die Vorbereitung der Equipe, den Reitern Simone Baune auf Ratatouille IB, Kathrin Kolkmann auf Aperol, Sabine Schulze Beckendorf auf Quinie, Christian Schulze Tophoff auf Babalou As, Karin Schulze Topphoff auf Lucy Ann und Nina Stegemann auf Calimera As sowie auch den Pferdebesitzern, die alljährlich dem Verein ihre Vierbeiner für die traditionelle Veranstaltung in Münster bereitstellen.

Zudem hätten es viele Sponsoren möglich gemacht, so Weiligmann, dass alle Teilnehmer an einem Springlehrgang bei Lukas Fischer teilnehmen konnten.

Nach der Vorsitzenden des gastgebenden Vereins ergriff Rainer Nottmeier vom RV St. Georg Saerbeck das Wort. Neben dem Glückwunsch an die Gewinner drückte er die Hoffnung aus, dass sein Verein nach zwei zweiten Plätzen im nächsten Jahr ganz oben auf dem Treppchen steht. Sein Dank galt besonders dem Reiterverband Münster, der diese Prüfung jedes Jahr ausrichtet und damit eine Leistungsschau der Münsteraner Vereine ermöglicht. Oliver Schulze Brüning, Vorsitzender des Reiterverbandes Münster, nahm diesen Ball auf und bedankte sich bei allen Teilnehmern für einen „fairen und spannenden Wettkampf“. Nach dem abschließenden Gruppenfoto nahm die Party ihren Lauf.