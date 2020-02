Die Telgter beenden die Saison auf dem dritten Gruppenplatz. Das entscheidende Spiel um Rang zwei haben sie verloren, haben dabei aber einen denkwürdigen Tennistag erlebt. Der dauerte fast sieben Stunden. „Ein dramatisches Spiel“, sagte GW-Mannschaftsführer Rüdiger Kexel . „Noch knapper kann es nicht laufen, aber es hat richtig Spaß gemacht.“ Die Krönung war sein Einzel, das Kexel nach 7:5, 3:6 mit 17:15 in einem XXL-Match-Tiebreak verlor. „Das hatte ich auch noch nie“, so der Grün-Weiße. Drei weitere Partien mussten im Match-Tiebreak entschieden werden, alle drei verloren die Gastgeber: in den Einzeln Marcus Kröger (4:6, 6:1, 4:10) und Niko Thieme (7:5, 4:6, 7:10) sowie im Doppel Kröger und Thieme (7:6, 6:7, 9:11). Miguel Lück musste sein Einzel mit 1:6, 6:7 abgeben. Im Doppel punkteten Kexel und Thomas Rulle mit 7:5, 6:4.