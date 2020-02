In einem Testspiel trennte sich B-Kreisligist BSV Ostbevern am Sonntag mit 2:2 (0:0) vom A-Ligisten BW Beelen . Hendrik Hülsmann (47.) und Lukas Kowol (67.) brachten den BSV mit 2:0 in Führung, ehe auch Beelen noch zweimal traf (71./86.). „Grundsätzlich bin ich zufrieden, nur mit dem Ergebnis nicht. Wir hätten gewinnen müssen“, sagte Trainer Daniel Kimmina . Sein Fazit: „Das war schon recht ordentlich, aber wir haben noch Luft nach oben.“ Zum ersten Mal hat der Coach mit einer Dreierkette spielen lassen, ohne das vorher trainiert zu haben. Das Experiment ist gelungen.