Bei den Vereinsmeisterschaften der LG Münster vertraten mit einem Gaststartrecht zwei Leichtathletinnen den TV Friesen Telgte in der Klasse W 13. Franziska Pelkmann und Eva Weßendorff kamen bei ihren sechs Starts (jeweils drei) auf eine tolle Bilanz: drei Siege und die Plätze drei, fünf und sieben. „Für den ersten Wettkampf der Saison war das ein hervorragendes Gesamtergebnis“, lobte Trainer Ludger Dahlmann-Plagge.

Zum Auftakt im Weitsprung ließ Franziska Pelkmann vom ersten Versuch an keinen Zweifel aufkommen, dass sie um den Sieg mit springt. Sie landete sofort bei 4,38 Metern. Bis zum vierten Versuch steigerte sie sich über 4,42 und 4,49 Meter auf 4,50 Meter. Sie lag damit klar in Führung. „Der fünfte Sprung war gefühlt der beste, aber knapp ungültig“, so Dahlmann-Plagge. Dann kam Pelkmann noch einmal auf 4,43 Meter. Ihr Sieg war überaus deutlich. Mit allen gültigen Versuchen hätte die Ostbevernerin den Weitsprung gewonnen. Ihre Vereinskollegin Eva Weßendorff steigerte sich als Fünfte auf ihre neue persönliche Bestweite von 4,05 Meter.

Über die 60-Meter-Sprintstrecke starteten die beiden Friesen-Athletinnen das erste Mal. Pelkmann gelang als einzige Teilnehmerin ihrer Klasse eine Zeit von unter neun Sekunden. Sie landete mit 8,80 Sekunden erneut auf dem ersten Platz. Weßendorff belegte mit 9,48 Sekunden den siebten Rang.

Im Hochsprung, der im derzeitigen Training eher hintenansteht, erreichte Franziska Pelkmann mit 1,34 Meter den dritten Platz. Eva Weßendorff überzeugte dann noch einmal im Kugelstoßen. Sie steigerte sich mit neuem persönlichen Rekord bis zum fünften Versuch über 6,89 Meter auf 6,96 Meter. Mit dieser Weite lag sie auf Platz drei. Im letzten Versuch der gesamten Konkurrenz holte sie noch einmal alles aus sich heraus und kam mit 7,35 Metern erstmals über die Sieben-Meter-Marke. Damit feierte Weßendorff den Sieg in dieser Disziplin.