Bei der zweiten Fußballmannschaft der SG Telgte hat es vor Beginn des zweiten Saisonteils personelle Veränderungen gegeben. Janusz Bemben hat sein Traineramt aufgegeben, das er gemeinsam mit Murat Demiröz auseübt hat. Dieser coacht den B-Liga-Achten nun gemeinsam mit Björn Busch .

Und auch im Spielerkader hat sich etwas getan. Vom TuS Freckenhorst ist Nils Leivermann zu den Emsstädtern zurückgekehrt. Dreieinhalb Jahre lang war der Mittelfeldspieler am Feidiek aktiv gewesen. Aufgrund von Rückenproblemen musste er zuletzt kürzertreten. Nach längerer Pause hat er sich nun der SG-Reserve angeschlossen, die mit 25 Akteuren in die Rückrunde geht.

Vier Vorbereitungsspiele wurden in den zurückliegenden Wochen bestritten. In Reckenfeld (1:3) und beim A-Ligisten in Füchtorf (0:4) gab es Niederlagen, gegen GW Albersloh II (3:1) und den C-Ligisten SC Türkiyem Münster (3:1) gewannen die Fußballer aus Telgte.

Zum Auftakt geht es am Sonntag zum Tabellenvierten nach Alverskirchen, der fünf Zähler mehr auf dem Konto hat als die SG-Reserve. „Wir wollen unter den ersten vier, fünf Mannschaften landen“, sagt Demiröz.

Die BSV-Reserve startet am Sonntag um 14.30 Uhr mit dem vereinsinternen Duell gegen die erste Mannschaft aus Ostbevern. „Wir haben nichts zu verlieren und wollen gut dagegenhalten“, so Florian Gutt, der das Aufgebot gemeinsam mit Mouhcine Moudden betreut. „Danach kommen unsere fünf, sechs entscheidenden Spiele gegen die Mitkonkurrenten im Abstiegskampf.“

Zwei Testmatches (2:0 gegen Ems II und 2:1 gegen die BSV-Dritte) hat die Elf gewonnen, zwei weitere (1:3 gegen Greven 09 II und 0:2 gegen Borussia Münster II) hat sie verloren. Tobias Sielaff verpasst die ersten Punktspiele wegen einer Roten Karte im Testspiel.