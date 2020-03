Mit ihrem ersten Saisonsieg nähren die Ostbeverner die vagen Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Beim glatten 5:1-Sieg über Schlusslicht Dorsten war bereits nach den Einzeln alles klar. Während Sebastian Lensing (6:1, 6:0), Lukas Peschke (6:1, 6:3) und Kevin Kitzinski (6:4, 6:1) sicher punkteten, musste Spitzenspieler Steffen Grimberg beim 3:6, 6:1, 10:6 mächtig kämpfen. In den Doppeln siegten Grimberg/Lensing (6:3, 6:1), während Peschke/Kitzinski den sechsten Zähler im Match-Tiebreak knapp verpassten. In zwei Wochen kann das TCO-Team mit einem Sieg bei GW Ahaus II auf einen Nicht-Abstiegsplatz springen, muss aber dennoch am letzten Spieltag auf Schützenhilfe der Konkurrenz bauen.