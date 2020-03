In einem Testspiel trennten sich die B-Liga-Fußballer des BSV Ostbevern am Donnerstagabend vom A-Kreisligisten SC DJK Everswinkel mit 3:3 (0:0). Der Gastgeber ging im Vitusdorf dreimal in Führung (49./62./76.), die Blau-Weißen glichen durch Steffen Langanke (51./72.) und Carsten Esser (84.) jeweils aus. „Wir hatten nur elf fitte Spieler, haben uns das Unentschieden aber verdient“, sagte BSV-Trainer Daniel Kimmina . „Alle Tore haben wir sehr schön nach schnellen Balleroberungen erzielt.“

An diesem Wochenende hat der BSV spielfrei, weil das Gipfeltreffen mit der Warendorfer SU II auf den 26. März (Donnerstag, 20 Uhr, Beverstadion) verlegt wurde – auf Wunsch des BSV. „Dass Warendorf zugestimmt hat, ist alles andere als selbstverständlich. Respekt!“, sagte Kimmina.