Beim Tabellen-Achten in Dorsten können die BSV-Frauen den Abstand nach unten vergrößern und zum Mittelfeld verkleinern. Zum Auftakt nach der Winterpause hat Ostbevern 1:1 beim SC Wiedenbrück gespielt und Aufsteiger Rhade 0:1 in Billerbeck verloren. „Rhade hat eine spielstarke und sehr robuste Truppe. Wenn die einen Sahnetag erwischt, wird es extrem schwer“, sagt BSV-Trainer Daniel Stratmann. „Wir müssen dagegenhalten und die Cleverness zeigen wie im Hinspiel.“ Das gewannen die Ostbevernerinnen am Ende in Überzahl mit 3:2. Clara Haverkamp (krank) und Vera Poßmeier (privat verhindert) fehlen dem BSV. Dafür sind die erfahrenen Melanie Kuhlenkötter und Astrid Gerdes dabei.