Nach Abschluss der Westfälischen Jugend-Meisterschaften steht fest, dass zehn Nachwuchskegler des BSV Ostbevern die Qualifikation für die Westdeutschen Meisterschaften geschafft haben. Die Titelkämpfe werden an den Wochenenden 9./10. und 16./17. Mai in Langenfeld ausgetragen. „Klar ist die Freude groß, dass wir mit unseren Aktiven in neun Wettbewerben auf westdeutscher Ebene vertreten sind“, strahlt Johannes Hornig.

„Wir werden die Zeit bis dahin nutzen, um weiter an Details zu arbeiten“, sagt der BSV-Trainer und denkt dabei vor allem an das Abräumen der Bauern. „Es gibt noch Luft nach oben.“ Bei den Westdeutschen Meisterschaften sei das Leistungsniveau deutlich höher als bei den Westfälischen. Hinzu kommt, dass in Langenfeld auf Kunststoffbahnen gekegelt wird. Das mache schon einen Unterschied gegenüber den hausüblichen Bahnen, so Hornig. Er will versuchen, den BSV-Aktiven Trainingsmöglichkeiten auf einer Kunststoffbahn zu verschaffen.

Platz eins mit der Mannschaft

Zum Abschluss der Westfälischen Meisterschaften in Annen belegte Nina Hornig im Einzel der weiblichen U 14 den dritten Platz mit 498 Holz. Für die Westdeutsche Meisterschaft hatte sie sich bereits durch ihr gutes Ergebnis im Vorlauf auf westfälischer Ebene qualifiziert. Ihre 523 Holz, die sie als Mitglied der Mannschaft KV Westfalen beisteuerte, halfen mit, dass es zum ersten Platz im Mannschaftskampf reichte – und damit zu einem weiteren Einsatz in Langenfeld. Ayen Buddendieck verpasste das Weiterkommen mit 699 Holz und Rang sieben im U 18-Einzelwettbewerb.

Für die Westdeutschen Meisterschaften haben sich vom BSV Ostbevern qualifiziert: Nina Hornig, Hannah Schräder, Ayen Buddendieck, Janek Hornig, Marlon Cord, Niklas Verenkotte, Tim Höppener-Loevenich, Friedrich Wierling, Maik Pafenroth und Luis Thormann.