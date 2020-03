Ostbevern -

Das Corona-Virus hat europaweit Auswirkungen auf den Spielbetrieb in den Sportligen. Für das Zweitliga-Match des BSV Ostbevern am Samstag gegen Spitzenreiter Stralsunder Wildcats hat die Gemeinde Ostbevern dem Verein nun dringende Empfehlungen an die Hand gegeben.