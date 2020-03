Das am 28. und 29. März geplante Hallen-Jugendturnier des RV Gustav Rau Westbevern wird wegen der Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus abgesagt. Die Reiter, die sich schon einen Startplatz gesichert haben, bekommen ihre Nenngelder mit leichten Abzügen gemäß der Vorlage der Reiterlichen Vereinigung (FN) zurückgezahlt. Der RV Gustav Rau verzichtete am Sonntag auch auf den vereinsinternen Trainingstag in der Reithalle in Vadrup, zu dem sich rund 60 Teilnehmer als Vorbereitung auf das Nachwuchsturnier angekündigt hatten. „Wir stellen auch unseren kompletten Trainingsbetrieb ein“, erklärte am Sonntag Petra Weiligmann. Die Vereinsvorsitzende betonte aber auch: „Für diejenigen, die keine eigenen Reitplätze haben, werden wir das Bewegen des Pferdes weiter ermöglichen.“