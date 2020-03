Schulze Niehues: „Beklemmendes Gefühl für alle“

Der Reitsport in der Dortmunder Westfalenhalle hat eine lange Tradition. Schon zur Einweihung der ursprünglichen Halle im Jahr 1925 fand dort ein großes Reitturnier statt. Der Abbruch eines laufenden Turniers – wie am Sonntagmorgen aufgrund der aktuellen Corona-Krise – war in der 95-jährigen Turniergeschichte in der Westfalenhalle ein Novum.

Einer, der die durchaus dramatischen Szenen am Sonntag hautnah miterlebt hat, ist Jan Andre Schulze Niehues (Freckenhorst). Der 25-jährige Springreiter des RV Warendorf war bis dahin in Dortmund höchst erfolgreich unterwegs. Er schildert seine Eindrücke und Gefühle im Interview.

Wie haben sie vom Abbruch des Turniers erfahren?

Schulze Niehues: Wir Reiter erhielten am Sonntagmorgen eine WhatsApp-Nachricht vom Turnierveranstalter, dass die Stadt Dortmund kurz nach zehn Uhr morgens das Turnier gestoppt hat.

Kam das für Sie überraschend?

Schulze Niehues: Ich glaube, wir Reiter waren in den Tagen zuvor aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Corona-Krise alle überrascht, dass das Turnier überhaupt stattfand. Toll fand ich, dass sich alle Beteiligten an die strengen Auflagen hinsichtlich Hygiene und Seuchenprophylaxe gehalten haben. Da ging es schon sehr diszipliniert zu.

Was war das für ein Gefühl, mit diesen Auflagen zu starten und ohne Publikum zu reiten?

Schulze Niehues: Ich denke, es war für uns alle ein beklemmendes Gefühl, in dieser riesigen Halle ohne Zuschauer zu reiten oder auf den großen Wandelgängen der Halle keine einzige Menschenseele anzutreffen.

Können Sie die Entscheidung der Stadt Dortmund, das Turnier im laufenden Betrieb abzubrechen, nachvollziehen?

Schulze Niehues: Absolut. Die Gesundheit und das Leben von Menschen müssen Vorrang haben vor dem Sport. In einer solchen Ausnahmesituation wird der Sport doch wirklich zur Nebensache. Vielleicht war es inkonsequent, die Veranstaltung erst zuzulassen und dann doch abzubrechen. Aber von Dienstag, als das Turnier von der Stadt offiziell genehmigt wurde, bis zum Abbruch am Sonntag hat sich in Deutschland auch viel verändert. Ganz toll fand ich die Reaktion meiner Reiterkollegen. Da der Veranstalter ja keine Zuschauer zulassen durfte, hatte er finanzielle Verluste im hohen sechsstelligen Bereich. Die Reiter haben sich deshalb spontan bereiterklärt, auf Teile der bis dahin gewonnenen Preisgelder zu verzichten. Das fand ich sehr solidarisch gegenüber dem arg gebeutelten Veranstalter.

Wie geht es jetzt weiter?

Schulze Niehues: Das kann zurzeit wohl niemand mit Sicherheit sagen. Wir haben ja eine Woche zuvor auf unserer Reitanlage Hof Schulze Niehues in Freckenhorst selbst mehrere große Turniere durchgeführt, und nur sieben Tage später ist alles völlig anders. Ich glaube, das ist auch für den Reitsport der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Wir hatten am Sonntagmorgen wohl alle das Gefühl, dass dies für eine längere Zeit das letzte große Reitturnier gewesen sein dürfte.

Sie sind ja nicht nur sportlich von der Corona-Krise betroffen?

Schulze Niehues: Nein, unser Betrieb in Freckenhorst ist direkt involviert. Sämtliche Schulfreizeiten, die ein wichtiger Baustein in unserem Angebot sind, wurden für die nächsten Wochen schon abgesagt. Ich denke, wir müssen jetzt alle einen klaren und kühlen Kopf behalten. Besondere Situationen wie die aktuelle Corona-Krise erfordern auch besondere Maßnahmen. Aber trotz aller daraus resultierenden Einschränkungen sollte man positiv in die Zukunft schauen.