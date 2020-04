Nach nur einem Jahr kehren die Volleyballerinnen des SV Ems Westbevern als Zweitplatzierte der Bezirksliga in die Landesliga zurück. Der Westdeutsche Volleyball-Verband hatte die Saison wegen der Corona-Krise frühzeitig beendet und jetzt den jeweils drei ersten Mannschaften der Tabelle, die rechnerisch noch Chancen auf den Aufstieg hatten, dieses Recht auch eingeräumt.

Die Frauen des BSV Ostbevern II (Rang vier) bleiben in der Verbandsliga und der BSV III (Platz zwei) in der Bezirksklasse. In der Kreisliga Warendorf dürfen auch die Volleyballerinnen des TV Friesen Telgte aufsteigen. Sie stehen knapp hinter Sassenberg und Ahlen.