Glückwünsche zum Aufstieg in die Kreisliga A nehmen Christian Gruhn und Daniel Kimmina schon an – allerdings nur verhalten. Die Vorsicht liegt wahrscheinlich weniger daran, dass der Abteilungsleiter und der Trainer der BSV-Fußballer Sorgen haben, dass auf dem Verbandstag im Juni die Empfehlungen des FLVW zur Saisonwertung noch einkassiert werden und Ostbevern als Zweiter der Kreisliga B2 doch nicht gemeinsam mit dem Ersten Warendorfer SU II nach oben rücken darf. Die Zurückhaltung ist wohl eher mit dem bodenständigen Naturell der beiden zu erklären.

Abteilungsboss Gruhn weiß: „Zu 99,9 Prozent steigen wir auf.“ Und Kimmina sagt: „Die Signale sind eindeutig. Wir stellen uns alle auf die Kreisliga A ein.“ Die Warendorfer seinen „einen Tacken besser gewesen“, so Gruhn. „Aber wir sind mit großem Vorsprung Zweiter geworden, deshalb dürfen wir auch zu Recht aufsteigen.“ Was Kimmina nach seinem ersten Jahr im Beverstadion genauso sieht: „Wir haben in dieser Saison deutlich gezeigt, dass wir nicht in die Kreisliga B gehören.“ Ein kleiner Wermutstropfen für den Coach: „Wir wären sehr gerne auf dem Platz aufgestiegen. Das macht mehr Spaß als solch ein Sofa-Aufstieg.“

Jetzt können Kimmina und der Sportliche Leiter Sven Frommer die A-Liga-Saison planen. Obwohl: Viel zu planen gibt es da gar nicht. „Wir haben 23 Leute im Kader, und alle 23 haben ihre Zusage gegeben für das nächste Jahr – nur Steffen Cramer mit Einschränkungen wegen des Studiums“, erklärt der Trainer. „Aus der A-Jugend kommen einige Jungs hoch. Sie werden in der Vorbereitung ihre Chance bekommen, sich in der Ersten zu zeigen.“

Trainieren können die BSV-Fußballer noch nicht wieder. „Die Gemeinde hat entschieden, dass das Beverstadion erst mal geschlossen bleibt“, so Gruhn. Kontaktsportarten sind in NRW ohnehin bis Ende Mai verboten. Kimmina und Co-Trainer Tobias Berger können sich vorstellen, im Juni wieder einige lockere Einheiten anzubieten – ehe im Juli die Vorbereitung auf die neue Saison beginnen soll.