Dass der Westdeutsche Volleyball-Verband den Meldeschluss für die Saison 2020/21 auf Ende Mai verlängert hat, kommt insbesondere den Damen des SV Ems Westbevern entgegen. Der Aufsteiger in die Landesliga ist weiterhin fieberhaft darum bemüht, neue Spielerinnen zu gewinnen.

Vier bis fünf neue Kräfte mit Erfahrung sollten es laut Trainer Fritz Krause schon sein. „Trotz mannigfacher Bemühungen hat sich aber noch nichts getan, was uns weiterbringt.“ Ob ein Projekt mit jungen Spielerinnen aus den eigenen Reihen möglich ist, müsse im Verein noch erörtert werden.

Bis Ende Mai muss sich der SV Ems festlegen, in welcher Klasse er spielen möchte – in der Landesliga oder Bezirksliga. Der Trainer favorisiert die Landesliga. Der ohnehin nicht üppige Kader hat sich so stark verkleinert, dass nur noch fünf Spielerinnen zur Verfügung stehen.