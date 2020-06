Westbevern -

Bei einem internationalen Vielseitigkeitsturnier in Westerstede, einer CCI3*S-Prüfung, startete Finja Bliesemann vom RV Gustav Rau Westbevern mit Drecoll in die Saison. Nur in der Dressur lief es für das Paar noch nicht rund. Auch Linn Zepke und Betty Boo waren in Westerstede vertreten.