Die Westfalenwoche in Handorf dürfte hinsichtlich der Anzahl der Aktiven und teilnehmenden Pferde die größte Pferdesportveranstaltung gewesen sein, die in Nordrhein-Westfalen seit den Corona-Beschränkungen Mitte März stattgefunden hat. Neben den Reitern und Helfern waren pro Veranstaltungstag auch 300 Zuschauer zugelassen.

Dabei ging es nicht nur in zahlreichen Disziplinen und Altersklassen darum, unter den besten jungen Pferden die Westfalen-Champions zu küren, sondern auch Tickets für die Bundeschampionate in Warendorf zu ergattern. Kein Wunder also, dass zahlreiche Aktive aus dem Kreisreiterverband Warendorf an den Start gingen. Und das mit durchaus gutem Erfolg.

Mehr als zufrieden dürfte dabei Bianca Nowag (RFV Ostbevern) gewesen sein. Denn mit dem Rock-Forever-I-Sohn Ringo Star Q stellte sie den Vize-Champion bei den dreijährigen Reitpferden in der Klasse der Stuten und Wallache. Zudem kam sie mit Vancouver Q auf Platz vier bei den vierjährigen Reitpferden Stuten und Wallache. Damit hat Nowag in der zweiten Woche der Bundeschampionate Anfang September gleich mehrere Eisen im Feuer.

Mit Vancouver Q wurde sie vom Westfälischen Pferdestammbuch für Warendorf nominiert und mit Ringo Star Q auf die Reserveliste aufgenommen. Mit dem Escolar-Sohn Escorial Q, mit dem sie 2019 das Bundeschampionat der dreijährigen Stuten und Wallache gewann, ist sie zudem fest gesetzt. Zusätzlich hat sich Nowag mit der Stute Costa Brava für das Bundeschampionat der fünfjährigen Dressurpferde qualifiziert.