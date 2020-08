Es geht sofort in die Vollen. Das erste Spiel nach der Corona-Pause ist gleich ein Pflichtmatch: Die Altherren des BSV Ostbevern erwarten am heutigen Samstag um 16 Uhr in der ersten Runde des Potts-Pokals die SpVg Oelde. Damit gastiert der Seriensieger im Beverstadion, gegen den die Blau-Weißen im Vorjahr ebenfalls in der ersten Runde dieses Kreispokalwettbewerbs für Altherren-Mannschaften mit 1:5 verloren hatten.

„Wir gehen motiviert in das Spiel und wollen die zweite Runde erreichen“, sagt Stefan Hollmann . Er organisiert gemeinsam mit Reinhard Tidde den Spielbetrieb.

„ Es macht richtig Bock. Es macht richtig Bock. “ Stefan Hollmann

Die BSV-Altherren seien im Aufwind, so der ehemalige Stürmer der ersten Seniorenmannschaft. Unter der Leitung von Arno Kathke gibt es mittlerweile neben den gestandenen Spielern mehrere Neuzugänge aus der ersten und zweiten Mannschaft. „Wir haben jetzt eine gute Altersstruktur“, sagt Hollmann. „Egal, ob 32 oder 60 Jahre alt, jeder wird bei uns respektiert. Der Zusammenhalt in der Truppe ist groß, es macht richtig Bock.“ Im Schnitt seien 18 Spieler bei den Übungseinheiten.

Niveau gesteigert

Nicht nur die Trainingsbeteiligung habe sich gesteigert, sondern auch das spielerische Niveau. „Wir messen uns mittlerweile wieder mit den ambitionierten Teams aus dem Kreis wie Drensteinfurt, Warendorf und Beelen, und wir melden uns für den Potts-Cup und für die Hallenkreismeisterschaft an.“ Im Februar dieses Jahres belegten die BSV-Altherren bei den Hallentitelkämpfen den dritten Platz.

Und jetzt soll der Pokal-Seriensieger aus Oelde gestoppt werden.