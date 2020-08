Mit 0:1 (0:1) verlor A-Kreisligist BSV Ostbevern das Testspiel gegen den B-Ligisten SC Greven 09 II. Das Tor fiel nach einer knappen halben Stunde. „Das Wetter war brutal“, sagte BSV-Trainer Daniel Kimmina , der wegen Urlaub und Verletzungen auf zehn Spieler verzichten musste. Nach ausgeglichener erster Halbzeit drückte Greven die Gastgeber in der ersten Viertelstunde nach dem Seitenwechsel an die Wand. „Was sehr positiv war: Trotz des Wetters haben wir uns ab der 60. Minute wieder gesteigert. Das können wir aus diesem Spiel mitnehmen“, so Kimmina. Am nächsten Wochenende testet der BSV gegen RW Milte (Freitag, 19 Uhr) und bei der SG Telgte II (Sonntag, 13 Uhr).