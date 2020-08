Mit einer 1:8-Niederlage kehrte die erste Damenmannschaft des TC Ostbevern vom Auswärtsspiel der Münsterlandliga beim TV Emsdetten zurück. Bei glühender Hitze siegten die deutlich höher eingestuften Gastgeberinnen souverän und gaben in den Einzeln nicht einen Satz ab. Katharina Herweg (3:6, 1:6), Saskia Schafberg (3:6, 1:6), Katharina Frye (1:6, 5:7), Vanessa Lindmeyer (3:6, 0:6), Frauke Aumann (2:6, 2:6) und Astrid Aumann (2:6, 2:6) kämpften, waren aber chancenlos. Den verdienten Ehrenpunkt sicherte das Doppel Herweg/Lindmeyer mit 6:1, 5:7, 10:5, die sich damit gegen ihre Einzelgegnerinnen revanchierten. Schafberg/F. Aumann (3:6, 4:6) und Frye/A. Aumann (2:6, 0:6) verloren in zwei Durchgängen. Am kommenden Samstag (13 Uhr) reist das TCO-Team zum ambitionierten Tabellenführer TC Union Münster III.