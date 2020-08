Strahlend blauer Himmel und hochsommerliche Temperaturen begleiteten die rund 60 Kinder und Jugendlichen aus Telgte und Ostbevern, die an der 15. Auflage des Tennis-Sommercamps beim TC Ostbevern teilnahmen. Trotz strikter Corona-Regelungen hatte der sechs- bis 14-jährige Nachwuchs viel Freude an den Aktivitäten auf und neben dem Platz, heißt es in einer Mitteilung des TCO.

Sieben Coaches und vier Betreuer waren an den vier Camp-Tagen dafür verantwortlich, dass die Teilnehmer ordentlich ins Schwitzen gerieten und Aufschlag, Vorhand, Rückhand und Volleys intensiv trainieren konnten. In den Spielpausen konnten sich die Kinder aktiv betätigen, denn es standen Slacklines, Tischtennisplatten, Trampolin, Kicker, Mal-Ecke, Gesellschaftsspiele, Fußball, Basketball und weitere Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung. „Leider mussten wir aufgrund des Virus die beliebte Übernachtung streichen, aber dafür haben wir dann einfach einen Tag drangehängt“, resümierte Organisator Frank Müller nach dem Camp, das mit einer Siegerehrung endete.

Beim Abschlussturnier setzten sich in den einzelnen Altersklassen die Doppel Leonard Walkenfort/Linnea Thelen, Johannes Lodden­kötter/Linus Walbelder und Felix Sendker/Ole Klimek in spannenden Begegnungen durch. Die jüngsten Teilnehmer Nils Krimpmann, Estella Skiba, Hannah Mansla und Jakob Groß absolvierten gleichzeitig bei einer Tennis-Prüfung verschiedene Aufgaben.

Wie beliebt das Camp-Angebot ist, zeigten die Anmeldezahlen. „Wir hatten über 80 Anmeldungen, sodass sogar ein zweites Trainings-Camp mit älteren Jugendlichen in der fünften Ferienwoche stattfand und einzelne Jugendliche in den Ferien mit alternativen Intensivkursen ,versorgt’ wurden“, so Müller, der sich mit seinem Organisations-Team über die große Resonanz freut.

Im kommenden Jahr wird das Tenniscamp erneut in der sechsten Ferienwoche vom 10. bis zum 14. August 2021 laufen – „und dann bestimmt auch wieder mit Zelt-Übernachtung“, so Frank Müller.