An diesem Wochenende sind alle vier Seniorenmannschaften, die der TC Ostbevern in der Tennis-Sommerrunde gemeldet hat, im Einsatz.

Die Damen (Münsterlandliga) fahren am Samstag (13 Uhr) als klarer Außenseiter zum TC Union Münster III. „Der Gegner will aufsteigen. Mal abwarten, was unsere Mannschaft dagegenstellen kann“, sagt TCO-Sportwart Frank Müller . Die Ostbevernerinnen müssen sich keine Sorgen machen: In dieser Saison gibt es keine Absteiger. Die Damen 40 des TCO (Bezirksliga) erwarten am Sonntag (10 Uhr) den noch sieglosen TuS Altenberge. „Die Gruppe ist sehr ausgeglichen. Es wird eine enge Nummer“, sagt Müller.

Völlig offen ist auch die Partie der Herren (Bezirksklasse) am Samstag (13 Uhr) bei Blau-Weiß Borken. Für Ostbevern spielen Lukas Peschke, Benedikt Tilke, Sebastian Tebbe, Ralph Löckener, Jörn Spahn und Phil Spahn. Die Herren 40 des TCO (Bezirksklasse) sind am Samstag (13 Uhr) auf eigener Anlage gegen den TC Ascheberg in einer leichten Außenseiter-Rolle.