Vor rund 30 Jahren hat sich aus verschiedenen Seniorenmannschaften die Hobbytruppe Brock gebildet. „In den ersten Jahren war der Donnerstagabend für das Fußballtraining reserviert und wurde mit großer Begeisterung von den Männern angenommen“, berichtet Guido Rother , der gemeinsam mit Manfred Boegel als Trainer und Spieler fungiert. „Seit ungefähr 20 Jahren ist aus dem Donnerstag der Freitag geworden – und stimmt die Spieler auf das Wochenende ein.“

Von April bis Oktober wird im Freien auf dem Sportplatz in Brock trainiert, zudem geht es einmal im Monat in die Soccerhalle. „Bis heute erfreut sich das Team ständig wachsender Nachfrage“, sagt Rother. Von 32 bis 68 Jahren seien Kicker in allen Altersgruppen vertreten. Zu den festen Gegnern gehören Altherren-Mannschaften der SG Telgte und des BSV Ostbevern.

Die noch aktiven Spieler der ersten Stunde sind Dirk Macke, Ralf Wiegert, Luy Stockhoff, Rafael Höppener, Hubert Wellenkötter sowie Manfred Boegel und Guido Rother. Das Team spielt jetzt in neuen Trikots in blau und weiß – in Anlehnung an den Namen der früheren Mannschaften im Ortsteil: Blau-Weiß Brock.