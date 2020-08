Schon am Freitag, zwei Tage früher als angekündigt, hat der Kreis Münster die Spielpläne für die Kreisligen veröffentlicht. In der Kreisliga A1 starten Ems Westbevern und Aufsteiger BSV Ostbevern zu Hause. Der BSV erwartet am 6. September den SC DJK Everswinkel, während der SV Ems in Vadrup auf den SC Füchtorf trifft. Am zweiten Spieltag (13. September) gastieren Ostbevern beim TSV Handorf und Westbevern in Everswinkel. In der dritten Runde (20. September) empfangen der BSV den VfL Sassenberg und die Westbeverner den TSV Handorf. Das erste Derby findet am zehnten Spieltag (15. November) in Ostbevern statt. In der Kreisliga B2 beginnt der BSV Ostbevern II gegen den TSV Handorf II. Die SG Telgte II hat zunächst spielfrei und startet am 13. September bei BW Beelen II. Die Frauen steigen am 20. September in die Saison ein. In der Kreisliga A treten Ems Westbevern zunächst bei Saxonia Münster und der BSV Ostbevern II beim FC Nordkirchen an. Die Westbevernerinnen erwarten am 27. September den SC Füchtorf, die BSV-Damen haben in der zweiten Runde spielfrei.