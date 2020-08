In den Testspielen haben die Damen des BSV Ostbevern noch nicht richtig Tritt gefasst. Nach dem 1:2 gegen die SG Telgte verlor der Westfalenligist am Sonntag auch beim Landesligisten GW Nottuln , diesmal mit 1:4 (0:3). Das Tor zum 1:3 (57.) erzielte Kim Weber. „Das war schön herausgespielt“, lobte Björn Kirchgessner . Ansonsten war der neue BSV-Trainer wenig zufrieden. „Nottuln war viel biestiger und hatte viel mehr Elan in den Aktionen“, sagte er. „Wir haben es auch im Spielaufbau oft schlecht gelöst.“ Die zweite Halbzeit sei besser gewesen, das Ergebnis bezeichnete Kirchgessner trotzdem als „hochverdient“. Am morgigen Mittwoch bestreiten die BSV-Frauen ein weiteres Testmatch gegen einen Landesligisten. Zu Gast ist (voraussichtlich um 20 Uhr) im Beverstadion der SV Oesbern.