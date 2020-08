Das erste der beiden Testspiele des BSV Ostbevern am Wochenende machte Carsten Esser zu seiner eigenen Gala. Der Stürmer traf am Freitagabend beim 7:2 (1:2)-Sieg des A-Kreisligisten beim B-Ligisten DJK RW Milte fünfmal – erst zum 1:2-Anschluss (36.), dann zwischen der 57. und 81. Minute viermal in Folge zum 4:2 bis 7:2. Michael Sanders erzielte das 2:2 (49.) und Mohamed Alali das 3:2 (52.). „Nach den beiden Gegentoren waren wir erst verunsichert. Die zweite Halbzeit war dann richtig gut“, sagte BSV-Trainer Daniel Kimmina . Am Sonntag hatte der BSV insgesamt 14 Ausfälle. Beim 2:2 (0:1) beim B-Ligisten SG Telgte II saßen drei Feldspieler auf der Bank, darunter Co-Trainer Tobias Berger und Kimmina selbst, der sich später auch einwechselte. Die 2:0-Führung der Telgter durch Julian Keller (10.) und Peer Starzonek (57.) beantworteten Jan Leifhelm bei seinem Comeback nach langer, langer Verletzungspause mit dem 1:2 (78.) und Carsten Knoblich per Elfmeter mit dem 2:2 (83.). „Alle haben ihren Job gemacht, aber das Ergebnis ist für uns schmeichelhaft“, sagte Kimmina.