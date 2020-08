In einer spontanen Verbindung hatten Franka van der Veer vom BSV Ostbevern und Lea Venghaus vom VCO Münster 2019 völlig überraschend, wie der BSV es schreibt, bei der Deutschen U 17-Beachvolleyball-Meisterschaft die Silbermedaille geholt. Dass das kein glücklicher Zufall war, bewies das Duo jetzt bei der Deutschen Meisterschaft der U 19. In Laboe (Kieler Bucht) holten van der Veer und Venghaus Bronze.

Ihre erste Niederlage im Turnier mit insgesamt 32 Teams kassierten sie im Halbfinale gegen die Rosenheimerinnen Busch/Drath, die sich als stärker erwiesen und mit 2:0 (21:16, 21:13) gewannen. Im kleinen Finale konnten van der Veer/Venghaus ihre Enttäuschung abschütteln. Sie besiegten die an Position eins gesetzten Kerscher/Schürholz (Vilsbiburg/Düsseldorf) mit 2:0 (21:16, 21:18).

In der Vorrunde setzte sich das Duo aus Ostbevern und Münster in allen drei Spielen durch – zweimal mit 2:0 und einmal im Tiebreak. Im Achtelfinale behaupteten sie sich gegen Faroß/Reich (Bramfelder SV) klar mit 21:10 und 21:13. Im Viertelfinale siegten van der Veer/Venghaus in einem internen Duell des Westdeutschen Volleyball-Verbandes (WVV) gegen Baker/Mohr (Minden/VCO Münster) ebenfalls mit 2:0 (21:17, 21:18).

Als U 16-Team belegten Leonie Ottens (BSV) und Josefine Meiser (BW Aasee) bei der U 19-DM den 19. Platz unter den 32 Paaren.