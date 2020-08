Erster Sieg im dritten Testspiel, und der gleich deutlich: Die Frauen des BSV Ostbevern gewannen gegen den Landesligisten SV Oesbern (aus Menden) mit 6:1 (2:1). „Es war ein ähnlich gutes Spiel wie gegen Telgte, nur dass wir diesmal im Abschluss zielstrebiger waren“, bilanzierte Björn Kirchgessner, der Trainer des Westfalenligisten. „Das hat mir gut gefallen. Es macht Spaß, wenn man sieht, dass gewisse Dinge greifen.“ Vom 0:1-Rückstand (16.) ließen sich die Gastgeberinnen am Mittwochabend nicht beirren. Julia Mende, diesmal Innenverteidigerin, glich mit einem Kopfball aus (28.). Laura Rieping traf dreimal, zudem waren Kim Weber und Neuzugang Lara Friese per Elfmeter erfolgreich. Am Samstag legen die BSV-Frauen einen Trainingstag mit zwei Einheiten ein. Am Sonntag (11 Uhr, Beverstadion) geht es gegen Landesligist Arminia Ibbenbüren II.