Die Männer starten in zwei Wochen in die Saison, die Frauen in vier. Dieses Wochenende nutzen die Teams für weitere Testspiele. Bezirksligist SG Telgte erwartet am Sonntag (15.30 Uhr) den Landesligisten SpVg Beckum. „Wir werden jetzt nicht mehr so viel ausprobieren. Langsam geht es in Richtung erste Elf“, sagt SG-Trainer Frank Busch. Für die Beckumer ist es die Generalprobe für das Kreispokal-Finale am Mittwoch gegen RW Ahlen . A-Kreisliga-Rückkehrer BSV Ostbevern empfängt am Samstag (15 Uhr) den Bezirksligisten SC Glandorf. A-LigistEms Westbevern trifft am Sonntag (16 Uhr) in Vadrup auf A-Liga-Aufsteiger TuS Hiltrup II. Die Westfalenliga-Frauen des BSV Ostbevern testen im Rahmen ihres Trainingslagers am Sonntag (11 Uhr) gegen Arminia Ibbenbüren II. Die Fußballerinnen der SG Telgte haben am Sonntag (13 Uhr) den Bezirksligisten RW Ahlen zu Gast. Auch für die SG-Damen ist es eine Generalprobe: für das Kreispokal-Halbfinale am Mittwoch (19.30 Uhr) beim Landesliga-Konkurrenten GW Amelsbüren.