Ruhiger Turnier-Auftakt beim RV Ostbevern

Der Applaus bei jeder fehlerlosen Runde fiel spärlich aus. Der Parcoursdienst klatschte, einige Helfer, einige Begleiter der Reiter. Das war sehr mager am Freitag beim Springen der Klasse S*. Aber wer sollte auf der Anlage des RV Ostbevern auch für Stimmung sorgen? War ja kaum jemand da – wie bei so vielen Turnieren in dieser Zeit.

In dem Corona-Sommer geht es im Reitsport aber auch nicht um Atmosphäre. Es geht darum, überhaupt ein Turnier auf die Beine zu stellen. Und wenn es sein muss, auch ohne Zuschauer. Zum Besucher-Ausschluss hatte sich kurzfristig wegen der steigenden Infektionszahlen Hubertus Nowag entschlossen, Vorsitzender und Hygienebeauftragter des RVO. Und so fiel seine Bilanz nach dem Late Entry – das eigentliche Sommerturnier läuft am heutigen Samstag und am Sonntag – auch positiv aus. „Wir haben es gut gemanagt. Die Leute haben die Vorgaben eingehalten“, sagte Nowag. Ärgerlich nur, dass die Starterfelder in den Springpferdeprüfungen am Freitagmorgen nur halb gefüllt waren.

Null-Fehler-Runde mit Dagobert

In dem Springen der schweren Klasse gingen nur 14 Paare in den Parcours. Da dürften dem RVO die Konkurrenzturniere in Nienberge an diesem Wochenende und in Riesenbeck geschadet haben. Weltklasse-Reiter vom Schlage eines Ludger Beerbaum oder eines Felix Haßmann waren da nicht nach Ostbevern zu locken.

Für Lokalkolorit sorgte Reinhard Knappheide . Der Reiter des RVO sattelte zwei Pferde in dem S*-Springen. Mit seiner Erfolgsstute Paula lief es diesmal nicht rund (acht Strafpunkte). Dafür verpasste Knappheide mit dem selbst gezogenen und ausgebildeten, erst siebenjährigen Dagobert nach einer Null-Fehler-Runde nur knapp eine Platzierung. Sechs Paare blieben ohne Abwurf. Die Prüfung gewann Jan Wormstall (RC Buchenhof) mit Qimba Rubin.

Doppelsieg von Wilken

In einem M*-Springen platzierte sich Knappheide mit Dagobert als Fünfter. In der anderen Abteilung wurde Vereinskollegin Kristina Hollmann mit Covent Garden Vierte. In beiden Abteilungen siegte Hannah-Michelle Wilken (RV Warendorf) mit Never Mind und Cutest Tabou.

Portugiesin auf Platz zwei

„Wir haben gute Springen gesehen und gute Dressuren“, sagte Hubertus Nowag. Die S*-Dressur (Prix St. Georges) gewann Stella Charlotte Roth (RSC Osnabrücker Land) mit 69,649 Prozent. Zweite wurde die Portugiesin Ana Teresa Pires, Bereiterin am Hof Borgmann in Ostbevern, mit Eyecatcher.

In einer M-Dressurpferdeprüfung landete Bianca Nowag mit Win for me (Wertnote 7,7) auf Rang zwei. Dritte wurde die Reiterin des RVO mit Fassianos (Wertnote 8,2) in der Qualifikation für das LVM-Youngster-Championat, einer L-Dressurpferdeprüfung.