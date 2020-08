Mit 2:3 (0:1) verlor der BSV Ostbevern das Testspiel gegen den Bezirksligisten SC Glandorf . In einer ausgeglichenen und zerfahrenen ersten Hälfte ging Glandorf in Führung (16.). Nach der Pause erzielte Carsten Esser das 1:1 (49.) und nach grandioser Vorarbeit von Niclas Leinkenjost das 2:1 (59.). „Mit der zweiten Halbzeit bin ich richtig gut zufrieden. Wir haben wenig zugelassen und hatten viele Torchancen. Das war mit die beste Halbzeit in der ganzen Vorbereitung“, sagte BSV-Trainer Daniel Kimmina. Da störte es ihn auch nicht groß, dass in der Schlussphase die Konzentration nachließ. Glandorf traf noch zum 2:2 (84.) und mit einem Eigentor von Michael Sanders zum 3:2 (89.).