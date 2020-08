Nach einem ausgiebigen Trainings- und Teamtag am Samstag hatten die Westfalenliga-Frauen des BSV Ostbevern am Sonntagvormittag noch genug Frische, das Testspiel gegen den Landesligisten Arminia Ibbenbüren II mit 4:2 (1:0) zu gewinnen. Nach dem 1:0 durch Chiara Dießelberg (38.) erhöhte Laura Rieping auf 3:0 (65. und 75.), ehe Lisanna Mahnke die beiden späten Tore der Gäste mit dem 4:2 konterte (90.). „Bis zum 3:0 hatten wir das Heft in der Hand. Besonders gut gefallen hat mir das Aufbauspiel von ganz hinten heraus“, sagte BSV-Trainer Björn Kirchgessner. „Und wir wollten ein gutes Spiel ohne Ball machen – freilaufen, immer Anspielstationen. Das haben wir hinbekommen.“