Neun Sätze innerhalb von sechs Stunden (inklusive Pausen natürlich): Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern wussten am Sonntagabend, was sie getan hatten. Bei einem Turnier in Bonn gewannen sie zwei der drei Trainingsspiele.

Souverän setzten sich die BSV-Frauen mit 2:1 gegen Drittligist BW Aasee durch. „Den zweiten Satz haben wir in der Schlussphase unnötig abgegeben“, sagte BSV-Trainer Dominik Münch . Mehr gefordert war sein Team beim 2:1-Erfolg gegen den aus dem Zweitliga-Kader verstärkten Drittligisten FCJ Köln II. Nach einer etwas längeren Pause verlor Ostbevern dann gegen Zweitliga-Aufsteiger und Gastgeber Fortuna Bonn mit 1:2. „Dass Bonn gewonnen hat, ging in Ordnung“, so Münch. „Es war schwierig für uns, noch einmal richtig Power aufzubauen.“ Weil Leonie Ottens (Erkältung) komplett fehlte und die angeschlagene Johanna Müller-Scheffsky (Ellbogen-Verletzung) im letzten Match zuschaute, standen nur noch drei Außenangreiferinnen im Team.

Im Mittelblock gab Luisa van Clewe ihr Debüt im BSV-Trikot. „Das hat super geklappt. Sie stand einige Male strahlend auf dem Feld“, so Münch. Sein Gesamtfazit war positiv: „Wir sind gut vorangekommen.“ Besonders in der Block-/Abwehrarbeit und im Aufschlag habe sich die Mannschaft gegenüber der Vorwoche gesteigert. Alle Spielerinnen hatten ihre starken Phasen.

Am kommenden Sonntag ist der BSV in der Beverhalle Gastgeber eines Trainings-Turniers mit den Zweitligisten Union Emlichheim und RC Sorpesee. Zuschauer seien an diesem Tag nicht zugelassen, so Münch.