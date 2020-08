Das letzte Testspiel vor dem Saisonstart am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, Beverstadion) gegen den SC DJK Everswinkel hat A-Kreisligist BSV Ostbevern beim Bezirksligisten Cheruskia Laggenbeck mit 3:4 (0:3) verloren. Klammert man die 20 Minuten vor der Halbzeit mal aus, als die Gäste nur hinterherliefen und drei Tore zum 0:3 kassierten, war Daniel Kimmina zufrieden. „In der zweiten Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht. Wir waren präsent und hatten viele gute Balleroberungen“, sagte der BSV-Trainer. Mohamed Alali traf zum 1:3 (47.) per Elfmeter (Foul an Carsten Esser) und zum 2:4 (70.). Esser verkürzte noch auf 3:4 (74.).