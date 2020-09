Die Mängelliste ist lang: Grundordnung, Zweikämpfe, Passspiel, Kommunikation – nichts passte Björn Kirchgessner , dem Trainer der BSV-Frauen, nach dem Testspiel gegen BW Aasee am Mittwochabend. Immerhin gewann der Westfalenligist im Beverstadion gegen den Bezirksligisten mit 1:0 (1:0). Das Tor für Ostbevern erzielte Laura Glenzki mit einem Kopfball (5.). Torhüterin Johanna Aland rettete den Vorsprung mit mehreren Paraden. „Mit Fußball hatte das nicht viel zu tun. Das war ein ganz schlechtes Spiel“, so Kirchgessner. Er schraubt jetzt die Belastung herunter und streicht das Training am Samstag. Am Sonntag (17 Uhr) testen die BSV-Frauen beim A-Ligisten Westfalia Kinderhaus. Eine Woche später (13. September, 15.30 Uhr) ist das Kreispokalspiel bei Borussia Münster angesetzt.