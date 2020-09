Nick Weber hat in der Jugend von Borussia Dortmund gekickt. Er hat drei Länderspiele in den U 18- und U 19-Auswahlteams des DFB absolviert und dabei zwei Tore geschossen. Der Stürmer hatte einen Profivertrag beim 1. FC Nürnberg unterschrieben, ist nach kurzer Zeit wieder zum BVB in die zweite Mannschaft in der 3. Liga zurückgekehrt.