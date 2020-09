Das fängt ja gut an: Mit den Ausfällen vor dem ersten Saisonspiel kann der BSV Ostbevern fast eine komplette Elf bilden. Dem Aufsteiger in die Fußball-Kreisliga A fehlen Torwart Sven Lander , Daniel Horstmann, Roman Middrup, Steffen Langanke, Marcel Graf, Jan Leifhelm (alle wegen Verletzung), Christian Rusche (ehemals Badura, Urlaubsrückkehrer) und Timo Schapmann (private Gründe). Das sind acht Männer. Nur gut, dass der Kader so groß ist.

25 Spieler sind es auf dem Papier. 27 waren es zu Beginn der Vorbereitungszeit. Janis Tidde und Lucas Wigger, so berichtet Trainer Daniel Kimmina , gehen zunächst einmal in die zweite Mannschaft.

„Auch wenn so viele fehlen, haben wir ja immer noch genügend Spieler“, sagt der Coach. Die vergangenen Wochen waren „ordentlich“, sagt er. „In den Spielen haben wir aber häufig nur eine Halbzeit oder 60 Minuten überzeugt.“ Zum Start am Sonntag (15.30 Uhr, Beverstadion) gegen den SC DJK Everswinkel sollen es im Idealfall 90 Minuten sein.

Die Everswinkeler mussten einige Abgänge verkraften. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Wir wollen den Ton angeben und den ersten Dreier einfahren“, sagt Kimmina. Danach warten Handorf, Sassenberg und Sendenhorst. Die drei Teams gelten als Favoriten in der Kreisliga A1.