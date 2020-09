Zwei Niederlagen, null Frust: Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern gingen beim eigenen Vorbereitungsturnier zwar leer aus, trotzdem sprach Dominik Münch von einem „sehr netten Tag“. Der BSV-Trainer bilanzierte: „Das war sehr ergiebig und hat uns weiter vorangebracht. Das Niveau war schon zweitligareif.“

Die Gastgeberinnen verloren am Sonntag in der Beverhalle gegen die Zweitliga-Konkurrenten Union Emlichheim und RC Sorpesee jeweils mit 1:3. In beiden Partien hatten die BSV-Frauen den ersten Satz gewonnen. „Die Gegner haben sich danach gesteigert und waren konstanter als wir“, sagte Münch. Emlichheim besiegte auch Sorpesee mit 3:1. „Die haben sich massiv verstärkt“, so der BSV-Coach über den Turniersieger.

Vor dem Saisonstart am kommenden Samstag (19.30 Uhr) bei BW Dingden bangt der BSV um einen seiner Neuzugänge. Johanna Müller-Scheffsky hat nach dem Aufwärmen entschieden, dass sie wegen ihrer schmerzhaften Ellbogen-Verletzung auf die beiden Trainingsspiele verzichtet. Eine ärztliche Diagnose folgt in den kommenden Tagen. Für das erste Meisterschaftsspiel dürfte es eng werden.

Bei dem Turnier hat Jana Rolf aus der zweiten Mannschaft ausgeholfen. Münch hat erneut munter gewechselt. „Bei vielen Spielerinnen habe ich Phasen gesehen mit einer Qualität, die sie bislang noch nicht gezeigt haben“, so der Trainer. „Am Block/Abwehrbereich müssen wir weiter arbeiten. Und auch im Aufschlag müssen wir noch mehr zulegen.“