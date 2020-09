Mit 4:0 (3:0) gewannen die Frauen des BSV Ostbevern das Testspiel beim A-Kreisligisten Westfalia Kinderhaus . Für den Westfalenligisten trafen Laura Rieping (12.), Chiara Dießelberg (20.), wieder Rieping (24.) und Neuzugang Lara Friese (49.). Björn Kirchgessner war – anders als zuletzt beim 1:0 gegen BW Aasee – hochzufrieden. „Das war eine sehr, sehr ordentliche Partie. Die Mannschaft hat alles auf den Platz gebracht, was sie gegen Aasee hatte vermissen lassen“, lobte der BSV-Trainer. „Der Gegner hat uns in den Zweikämpfen richtig bearbeitet und gefordert.“ Das Spiel gebe Sicherheit für die Begegnung im Kreispokal, so Kirchgessner. Die BSV-Frauen gastieren in der ersten Runde beim Bezirksligisten Borussia Münster, voraussichtlich am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr.