Zwei Tage nach dem Meisterschaftsstart warten die nächsten Pflichtspiele auf die Fußballer. In die erste Kreispokalrunde am heutigen Dienstagabend gehen die SG Telgte , der BSV Ostbevern und Ems Westbevern recht entspannt.

BSV Ostbevern – GS Hohenholte

Die Gelb-Schwarzen aus Hohenholte gewannen das erste Punktspiel in der Kreisliga A3 gegen den 1. FC Gievenbeck II mit 3:2. Mit dem Gegner habe er sich nicht näher beschäftigt, sagt Daniel Kimmina. „Für mich ist das ein Spiel on top, in dem wir auch im Hinblick auf den nächsten Sonntag rotieren können“, so der BSV-Trainer. Christian Rusche, Hendrik Hülsmann und Timo Schapmann kehren ins Team zurück. Auch Falk Droste und Carsten Esser, die am Sonntag beim 3:2-Sieg gegen Everswinkel Rot und Gelb-Rot gesehen haben, sind im Kreispokal spielberechtigt. „Wir wollen weiterkommen“, sagt Kimmina. „Aber das Spiel am Sonntag hat für mich ganz klar Priorität.“ (Anstoß: 19.30 Uhr)

Portu Münster – SG Telgte

Trotz ungewohnter Asche auf der Sentruper Höhe geht die SG als turmhoher Favorit ins Spiel. C-Ligist Portu hat zum Saisonauftakt mit 3:7 bei der SG DJK Dyckburg verloren. „Den Gegner kann ich gar nicht einschätzen. Ich hoffe, dass unsere individuelle Qualität den Ausschlag gibt“, sagt Telgtes Trainer Frank Busch und betont: „Wir wollen unbedingt weiterkommen.“ In der zweiten Runde würden die Telgter aller Voraussicht nach auf den Westfalenligisten 1. FC Gievenbeck treffen. „Das wollen wir uns auf keinen Fall entgehen lassen.“ Gegenüber der 2:4-Niederlage am Sonntag gegen Oestinghausen wird Busch eine nahezu komplett andere Startelf aufbieten. „Alle, die nicht oder nur wenig gespielt haben, können sich jetzt zeigen“, so der Coach. (Anstoß: 19 Uhr)

GW Amelsbüren – Ems Westbevern

Nach dem verpatzten Saisonstart gegen den SC Füchtorf (0:4) bekommt Ems Westbevern schnell die Chance, sich im Kreispokal zu bewähren. „Wir treffen auf einen Gegner, der spielerisch wohl zu den Besten in der Kreisliga B gehört“, sagt Ems-Trainer Andrea Balderi. Er hofft, dass sein Team an die guten Phasen aus dem Füchtorf-Match anknüpfen kann – und er erwartet eine klare Reaktion auf die Niederlage. Die Westbeverner wollen schnell in Führung gehen, um dem Gastgeber ihr Spiel aufzudrücken. An­drea Balderi kann wieder auf André Hollmann zurückgreifen. (Anstoß: 20 Uhr)